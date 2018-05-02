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Новая сцена «Городского театра» откроется в саду Сен-Жермен в Петербурге
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    Новая сцена «Городского театра» откроется в саду Сен-Жермен в Петербурге

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    Новая сцена «Городского театра» откроется в саду Сен-Жермен в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 мая. Новая камерная сцена появилась на Литейном проспекте в саду Сен-Жермен в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба «Городского театра».

    Открытие новой камерной сцены, которая расположилась на Литейном проспекте в саду Сен-Жермен, запланировано на 12 мая. Зрители смогут увидеть премьеру — «Пикник на обочине».

    Также отмечается, что в июне можно будет познакомиться с постановкой «Понедельник начинается в субботу». Кроме этого, зрители смогут увидеть «День, когда я проснулся», «Жители разных планет», «ЖЗЛ», «Не Я» и «Левша» в течение ближайших двух месяцев.

    Ранее сообщалось о том, что петербуржцы смогут оформить финскую шенгенскую визу за срок до 18 дней в текущем месяце. Об этом сообщают в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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