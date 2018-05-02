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Участок Невского проспекта закрывается на ремонт до середины мая
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    Участок Невского проспекта закрывается на ремонт до середины мая

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    Участок Невского проспекта закрывается на ремонт до середины мая

    Санкт-Петербург, 2 мая. Ремонтные работы на участке Невского проспекта в Санкт-Петербурге сегодня будут продолжены. Об этом информирует пресс-служба ГАТИ.

    Ремонтные работы на Невском проспекте в среду, 2 мая, возобновляются, поэтому участок дороги от набережной канала Грибоедова до Литейного проспекта закроют в 23:00 часов вечера.

    Так, ремонт продлится до 14 мая, однако в период с 12:00 4 мая до 5 мая  дорога будет открыта для проезда водителей.

    Ранее сообщалось о том, что петербуржцы смогут оформить финскую шенгенскую визу за срок до 18 дней в текущем месяце. Об этом сообщают в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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