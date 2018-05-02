Меню
Общество
Стало известно, почему увеличились сроки оформления финской визы в Петербурге
Спорт
«Конец близок»: Аршавин рассказал о своих карьерных планах
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно, почему увеличились сроки оформления финской визы в Петербурге

    89

    Стало известно, почему увеличились сроки оформления финской визы в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 мая. Петербуржцы смогут оформить финскую шенгенскую визу за срок до 18 дней в текущем месяце. Об этом сообщают в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

    Срок оформления финской шенгенской визы увеличился с двух недель до 18 дней в текущем месяце из-за майских праздников.

    Отмечается, что в случае подачи документов 2 мая, получить свой паспорт можно не ранее 18 мая.

    «Если же петербуржец предоставит заявление 3 или 4 мая, то ему следует ориентироваться на 21 или 22 число», — отмечается в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

    Напомним, уникальный глюкометр, для работы которого не нужна кровь, разработали в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.