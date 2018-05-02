Стало известно, почему увеличились сроки оформления финской визы в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 мая. Петербуржцы смогут оформить финскую шенгенскую визу за срок до 18 дней в текущем месяце. Об этом сообщают в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Срок оформления финской шенгенской визы увеличился с двух недель до 18 дней в текущем месяце из-за майских праздников.

Отмечается, что в случае подачи документов 2 мая, получить свой паспорт можно не ранее 18 мая.

«Если же петербуржец предоставит заявление 3 или 4 мая, то ему следует ориентироваться на 21 или 22 число», — отмечается в Генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

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