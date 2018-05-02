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Не требующий крови глюкометр разработали в Петербурге
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    Не требующий крови глюкометр разработали в Петербурге

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    Не требующий крови глюкометр разработали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 мая. Уникальный глюкометр, для работы которого не нужна кровь, разработали в Санкт-Петербурге.

    Устройство, предназначенное для измерения уровня сахар в крови, разработали в петербургском акселераторе Future Technologies Университета ИТМО. Для измерения уровня сахара необходима слюна, а не кровь.

    Автор проекта Софья Сафарян подчеркивает, что устройство упростит жизнь диабетиков.

    «Через некоторое время устройство покажет уровень содержания сахара в крови. Такой глюкометр существенно облегчит жизнь диабетикам. Сейчас в домашних условиях им приходится постоянно прокалывать палец и мазать кровью полоски для глюкометра», — цитирует «Мойка78» слова Сафарян.

    Автор: Алексей Громов
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