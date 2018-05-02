Не требующий крови глюкометр разработали в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 мая. Уникальный глюкометр, для работы которого не нужна кровь, разработали в Санкт-Петербурге.

Устройство, предназначенное для измерения уровня сахар в крови, разработали в петербургском акселераторе Future Technologies Университета ИТМО. Для измерения уровня сахара необходима слюна, а не кровь.

Автор проекта Софья Сафарян подчеркивает, что устройство упростит жизнь диабетиков.