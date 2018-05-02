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Станцию метро «Академическая» закрыли на проверку
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    Станцию метро «Академическая» закрыли на проверку

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    Станцию метро «Академическая» закрыли на проверку

    Санкт-Петербург, 2 мая. Станцию метро «Академическая» в Санкт-Петербурге закрыли на проверку после обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщают очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    Станция метро «Академическая» закрыта на вход и выходя для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.

    В настоящее время сотрудники спецслужб проводят проверку и исследуют обнаруженный предмет. Если он не представляет опасности для жизни и здоровья пассажиров, то работа станции метро будет восстановлена в штатном режиме в самое ближайшее время.

    Автор: Алексей Громов
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