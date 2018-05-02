Полиция разыскивает телефонную террористку, «заминировавшую» две станции метро в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 мая. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, которая сообщила о терактах на станциях метро «Гостиный двор» и «Невский проспект» в Санкт-Петербурге.

Неизвестная женщина позвонила в полицию с таксофона, установленного у дома №8 по набережной канала Грибоедова, и сообщила о том, что станции метро «Невский проспект» и «Гостиный двор» заминированы. Звонки были совершены во вторник, 1 мая, в 17:17 и в 20:33 часов.

Так, в период с 17:22 до 18:10 и с 20:46 до 21:45 были закрыты на вход и выход указанные станции метро, однако сотрудники спецслужб предметов опасных для жизни и здоровья людей не обнаружили, после чего работа «Невского проспекта» и «Гостиного двора» была возобновлена в штатном режиме.