Представлены первые варианты формы «Зенита» на следующий сезон

Санкт-Петербург, 2 мая. Варианты домашней и выездной формы спортсменов петербургского футбольного клуба «Зенит» представил Франко Карабахаль.

Соответствующую информацию передает Footy Headlines. Так, в сезоне-2018/19 у футболистов петербургского «Зенита» будет форма, выдержанная в традиционных для клуба сине-бело-голубых тонах, нанесенных на футболки поперечными зигзагами.

В свою очередь, выездная форма будет представлена в черных тонах: на футболке расположаться ромбики не только голубого, но и красного, и черного цветов. Дизайн формы разработал Франко Карабахаль.