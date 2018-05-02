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Представлены первые варианты формы «Зенита» на следующий сезон
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    Представлены первые варианты формы «Зенита» на следующий сезон

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    Представлены первые варианты формы «Зенита» на следующий сезон

    Санкт-Петербург, 2 мая. Варианты домашней и выездной формы спортсменов петербургского футбольного клуба «Зенит» представил Франко Карабахаль.

    Соответствующую информацию передает Footy Headlines. Так, в сезоне-2018/19 у футболистов петербургского «Зенита» будет форма, выдержанная в традиционных для клуба сине-бело-голубых тонах, нанесенных на футболки поперечными зигзагами.

    Представлены первые варианты формы «Зенита» на следующий сезон

    В свою очередь, выездная форма будет представлена в черных тонах: на футболке расположаться ромбики не только голубого, но и красного, и черного цветов. Дизайн формы разработал Франко Карабахаль.

    Представлены первые варианты формы «Зенита» на следующий сезон

    Автор: Алексей Громов
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