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Две женщины и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге
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    Две женщины и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге

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    Две женщины и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось утром в среду в Санкт-Петербурге: столкнулись иномарка и самосвал. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

    Автомобильное происшествие случилось в утреннее время суток в среду, 2 мая, в Московском районе около 09:10 часов на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц: водитель самосвала Iveco допустил столкновение с автомобилем марки LADA Largus, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.

    Водитель легковушки получил серьезные травмы, также пострадали пассажиры – младенец и 57-летняя женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.

    Автор: Алексей Громов
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