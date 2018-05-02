Две женщины и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось утром в среду в Санкт-Петербурге: столкнулись иномарка и самосвал. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Автомобильное происшествие случилось в утреннее время суток в среду, 2 мая, в Московском районе около 09:10 часов на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской улиц: водитель самосвала Iveco допустил столкновение с автомобилем марки LADA Largus, за рулем которого находилась 29-летняя женщина.

Водитель легковушки получил серьезные травмы, также пострадали пассажиры – младенец и 57-летняя женщина. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося ДТП.