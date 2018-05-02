Торговый центр «Галерея» эвакуировали в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 мая. Торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге эвакуировали в среду утром.

Соответствующая информация появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети. Посетителей и работников торгового центра «Галерея» эвакуировали в десять часов утра.

Как сообщают очевидцы, около 11:15 часов ТЦ был закрыт, на месте работали сотрудники правоохранительных органов и пожарные службы. В настоящее время «Галерея» возобновила работу в штатном режиме. Точной причины закрытия ТЦ пока нет.

Напомним, синоптики предупреждают жителей и гостей Санкт-Петербурга о том, что до самого вечера 2 мая в городе будет пасмурная погода и туман.