Меню
Общество
Торговый центр «Галерея» эвакуировали в Петербурге
Происшествия
Две женщины и младенец пострадали в ДТП с грузовиком в Петербурге
Следующая новость
Загрузка...

    Торговый центр «Галерея» эвакуировали в Петербурге

    47

    Торговый центр «Галерея» эвакуировали в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 мая. Торговый центр «Галерея» в Санкт-Петербурге эвакуировали в среду утром.

    Соответствующая информация появилась в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети. Посетителей и работников торгового центра «Галерея» эвакуировали в десять часов утра.

    Как сообщают очевидцы, около 11:15 часов ТЦ был закрыт, на месте работали сотрудники правоохранительных органов и пожарные службы. В настоящее время «Галерея» возобновила работу в штатном режиме. Точной причины закрытия ТЦ пока нет.

    Напомним, синоптики предупреждают жителей и гостей Санкт-Петербурга о том, что до самого вечера 2 мая в городе будет пасмурная погода и туман.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.