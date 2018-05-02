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Петербуржцев ожидает пасмурная погода до конца недели
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    Петербуржцев ожидает пасмурная погода до конца недели

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    Петербуржцев ожидает пасмурная погода до конца недели

    Санкт-Петербург, 2 мая. Синоптики предупреждают жителей и гостей Санкт-Петербурга о том, что до самого вечера 2 мая в городе будет пасмурная погода и туман.

    Как передает телеканал «Санкт-Петербург», в среду, 2 мая, в городе ожидается пасмурная погода, прогнозируется небольшой дождь. Солнце порадует гостей и жителей города только ближе к вечеру. Атмосферное давление, в свою очередь, будет слабо повышаться.

    Самые теплые и солнечные дни ожидаются ближе к 9 мая, к концу текущей недели ожидается достаточно теплая погода, однако местами будут идти дожди. Ветер — западного направления.

    Напомним, самые талантливые молодежные коллективы выступили в Санкт-Петербурге в рамках концерта «Многоликая Россия».

    Автор: Алексей Громов
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