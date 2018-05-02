Более 2000 вокалистов и танцоров из Петербурга и Ленобласти приняли участие в концерте «Многоликая Россия»

Санкт-Петербург, 2 мая. Самые талантливые молодежные коллективы выступили в Санкт-Петербурге в рамках концерта «Многоликая Россия».

Как передают «Невские Новости», 1 мая на сцене Института кино и телевидения прошел концерт под названием «Многоликая Россия», в рамках которого выступили более двух тысяч участников.

Так, творческие коллективы боролись за звание лучших в номинация «Эстрадный танец», «Эстрадный вокал», «Народный танец и стилизация», «ИЗО. Живопись», «ИЗО. Графика», «ИЗО, ДПИ: Смешанная техника», «Театр мод. Национальный костюм», «Народный вокал», «Народный вокал и стилизация», «Театр мод. Авторская коллекция».

Победителем в номинации «Эстрадный вокал» стал курсант Михайловской военно-артиллерийской академии Максим Виноградов.