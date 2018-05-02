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Экс-голкипер петербургского СКА Коскинен подписал контракт с клубом «Эдмонтон»
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    Экс-голкипер петербургского СКА Коскинен подписал контракт с клубом «Эдмонтон»

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    Экс-голкипер петербургского СКА Коскинен подписал контракт с клубом «Эдмонтон»

    Санкт-Петербург, 2 мая. Бывший вратарь СКА Коскинен подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон».

    Как передает пресс-служба клуба, 29-летний финский вратарь Микко Коскинен подписал годовой контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон».

    Напомним, 29-летний футболист выступал в КХЛ за СКА с сезона 2014/2015 год. В составе петербургского клуба Коскинен выиграл Кубок Гагарина. В прошедшем сезоне на его счету 44 матча за СКА в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ, из них 32 победы, и 15 матчей — в Кубке Гагарина. 

    Автор: Алексей Громов
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