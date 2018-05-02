Санкт-Петербург, 2 мая. Движение транспорта по некоторым улицам Санкт-Петербурга будет запрещено в среду в связи с проведением чемпионата и первенства по велоспорту.

Чемпионат и первенство города по велоспорту, организатором которого выступает РОО «Федерация велосипедного спорта», пройдет в среду, 2 мая, передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Так, движение транспорта будет запрещено на Менделеевской улице, Тифлисской улице, Таможенном переулке и Биржевом проезде в период с 11:00 часов дня до 18:00 часов вечера.

Ранее сообщалось о том, что сотрудники Гидрометцентра предупреждают гостей и жителей Санкт-Петербурга о том, что 2 мая будут дожди и туман.