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Чемпионат по велоспорту ограничит движение в Петербурге
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    Чемпионат по велоспорту ограничит движение в Петербурге

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    Чемпионат по велоспорту ограничит движение в Петербурге

    Санкт-Петербург, 2 мая. Движение транспорта по некоторым улицам Санкт-Петербурга будет запрещено в среду в связи с проведением чемпионата и первенства по велоспорту.

    Чемпионат и первенство города по велоспорту, организатором которого выступает РОО «Федерация велосипедного спорта», пройдет в среду, 2 мая, передает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

    Так, движение транспорта будет запрещено на Менделеевской улице, Тифлисской улице, Таможенном переулке и Биржевом проезде в период с 11:00 часов дня до 18:00 часов вечера.

    Ранее сообщалось о том, что сотрудники Гидрометцентра предупреждают гостей и жителей Санкт-Петербурга о том, что 2 мая будут дожди и туман.

    Автор: Алексей Громов
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