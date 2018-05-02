Санкт-Петербург, 2 мая. Сотрудники Гидрометцентра предупреждают гостей и жителей Санкт-Петербурга о том, что 2 мая будут дожди и туман.

Кратковременные дожди и туман утром и ночью прогнозируют синоптики в среду, 2 мая, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Росгидромета.

«Температура воздуха днем составит 13–15 градусов тепла, вблизи водоемов — до 10 градусов выше нуля», — сообщают в Северо-Западном управлении Росгидромета.

Восточный ветер будет переменным и слабым, атмосферное давление также будет меняться, но слабо.