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Петербуржцев 2 мая ждут туман и дождь
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    Петербуржцев 2 мая ждут туман и дождь

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    Петербуржцев 2 мая ждут туман и дождь

    Санкт-Петербург, 2 мая. Сотрудники Гидрометцентра предупреждают гостей и жителей Санкт-Петербурга о том, что 2 мая будут дожди и туман.

    Кратковременные дожди и туман утром и ночью прогнозируют синоптики в среду, 2 мая, передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Росгидромета.

    «Температура воздуха днем составит 13–15 градусов тепла, вблизи водоемов — до 10 градусов выше нуля», — сообщают в Северо-Западном управлении Росгидромета.

    Восточный ветер будет переменным и слабым,  атмосферное давление также будет меняться, но слабо.

    Автор: Алексей Громов
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