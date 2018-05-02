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Полиция Петербурга приняла участие в мотопробеге в честь Дня Победы
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Мотопробег «Победа-2018» стартовал в Вологодской области
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    Полиция Петербурга приняла участие в мотопробеге в честь Дня Победы

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    Полиция Петербурга приняла участие в мотопробеге в честь Дня Победы

    Санкт-Петербург, 2 мая. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга приняли участие в мотопробегах, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.

    Несколько мотопробегов, прошедших в Северной Столице, приурочены к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    Автором акции выступил настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Вячеслав Харинов. Так, в мотопробегах, которые стартовали в Красносельском и Петродворцовом районах города, приняли участие сотрудники полиции.

    Мотопробег позволил участникам познакомиться с местами боевой славы защитников Ленинграда и героев Великой Отечественной войны, увидеть памятник «Холм Славы», расположенный на Петергофском шоссе и побывать на Стрельнинском кладбище.

    Автор: Алексей Громов
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