Санкт-Петербург, 2 мая. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга приняли участие в мотопробегах, посвященных годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Несколько мотопробегов, прошедших в Северной Столице, приурочены к празднованию годовщины победы в Великой Отечественной войне, передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Автором акции выступил настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Вячеслав Харинов. Так, в мотопробегах, которые стартовали в Красносельском и Петродворцовом районах города, приняли участие сотрудники полиции.

Мотопробег позволил участникам познакомиться с местами боевой славы защитников Ленинграда и героев Великой Отечественной войны, увидеть памятник «Холм Славы», расположенный на Петергофском шоссе и побывать на Стрельнинском кладбище.