Активистов с флагами Израиля и Евросоюза задержали на первомайском шествии в центре Петербурга



Санкт-Петербург, 1 мая. В центре Петербурга задержали 10 активистов движения «Солидарность», собравшихся под флагами Израиля, Великобритании и Евросоюза присоединиться к первомайскому шествию.

По словам одного из членов «Солидарности» Всеволода Нелаева, организаторы демонстрации объяснили им, что под такими флагами участие в шествии невозможно, после чего он и еще девять его соратников были доставлены в один из отделов полиции.