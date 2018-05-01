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Общество
Активистов с флагами Израиля и Евросоюза задержали на первомайском шествии в центре Петербурга
Общество
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    Активистов с флагами Израиля и Евросоюза задержали на первомайском шествии в центре Петербурга

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    Активистов с флагами Израиля и Евросоюза задержали на первомайском шествии в центре Петербурга
    Санкт-Петербург, 1 мая. В центре Петербурга задержали 10 активистов движения «Солидарность», собравшихся под флагами Израиля, Великобритании и Евросоюза присоединиться к первомайскому шествию.

    По словам одного из членов «Солидарности» Всеволода Нелаева, организаторы демонстрации объяснили им, что под такими флагами участие в шествии невозможно, после чего он и еще девять его соратников были доставлены в один из отделов полиции.

     «Мы принесли флаги Британии, Израиля, Евросоюза, но организаторы оппозиционного шествия сказали, что с ними нельзя участвовать в акции, и позвали полицию», – уточнил он.

    Автор: Алексей Громов
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