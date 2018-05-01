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Боярский резко ответил вандалам, закидавшим краской граффити с его изображением
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    Боярский резко ответил вандалам, закидавшим краской граффити с его изображением

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    Боярский резко ответил вандалам, закидавшим краской граффити с его изображением

    Санкт-Петербург, 1 мая. Народный артист России Михаил Боярский резко ответил вандалам, забросавшим синей и красной краской граффити с его изображением. Инцидент произошел в день матча «Зенита» с московским ЦСКА, 29 апреля.

    Напомним, что Боярский является известным болельщиком сине-бело-голубых. На испорченном граффити он изображен с шарфом питерского клуба. Известно, что рисунок забросали краской фанаты ЦСКА.

    «Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет, не тронь дерьмо – и пахнуть не будет», — сказал Боярский по телефону агентству «Р-Спорт».

    Ранее артист раскритиковал и футболистов любимого клуба за ничью с ЦСКА По его мнению, играли только голкиперы Игорь Акинфеев и Юрий Лодыгин, а «остальные просто бегали по полю».

    «Я тоже знаю, что можно это делать и бить по мячу. Вот именно этим обе команды и занимались. Только в футболе нужно ещё и голову включать», — заявил он изданию «Спорт-Экспресс».

    Автор: Алексей Громов
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