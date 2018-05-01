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Ливень, локальный патриотизм и монстрация: как прошел петербургский Первомай
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    Ливень, локальный патриотизм и монстрация: как прошел петербургский Первомай

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    Ливень, локальный патриотизм и монстрация: как прошел петербургский Первомай

    Санкт-Петербург, 1 мая. Первомайская демонстрация в Санкт-Петербурге прошла под проливным дождем, но активистов это не остановило: если уж вышел на Невский проспект, сворачивать нельзя. Кто и с какими лозунгами вышел в этом году на Первомай в Петербурге — смотрите в фоторепортаже Федерального агентства новостей.

    В Петербурге одновременно с другими городами России сегодня прошла первомайская демонстрация, и, несмотря на ливень, прохожим и туристам было от чего замедлить шаг в этом году. Что-то было традиционно и уже как будто вечно: советские песни из автобусов, длинноногие красавицы-барабанщицы,

    «Мир, труд, май» на кумаче, зонты под петербургским дождем, профсоюзы, лик Ленина во всех вариациях и портреты Сталина, логотипы современных политических партий и периодическое «уррраааа» по всему Невскому проспекту.

    Но помимо привычных для питерского Первомая картинок, было нечто новое. Во-первых, в этот раз на Невском как никогда много было флагов самого Санкт-Петербурга — особенно красочно герб Северной столицы смотрелся в колонне с российским триколором.

    Ливень, локальный патриотизм и монстрация: как прошел петербургский Первомай

    Во-вторых, в Петербурге разрешили долгожданную для молодежи монстрацию — акцию родом из Новосибирска с аполитичными и абсурдными лозунгами. Так, на главной улице города оказались плакаты вроде «Ем за еду», «Не май месяц», «Папа, вернись в семью», «Свободу жертвам политической депрессии», «Торт должен сидеть во мне», «Против дев».

    Пользуясь случаем, активисты «прошлись» лозунгами по острым темам дня — например, «Спасибо, лечусь корой дуба» в пику предложению думского спикера Толстого. Отдельной колонной прошли феминистки и активисты ЛГБТ-сообщества, участники зеленого движения и движения за вегетарианство.

    В составе первомайского шествия также прошла колонна «цифрового сопротивления» в защиту заблокированного Роскомнадзором мессенджера Telegram, ее участники отправились на согласованный митинг на Марсовом поле. 

    11 Фото.
    11 Фотографий
    Автор: Евгения Авраменко
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