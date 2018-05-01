Петербуржцы изобрели уникальную разделочную доску для инвалидов

Санкт-Петербург, 1 мая. Две петербурженки Надежда Абдуллина и Марина Егорова изобрели уникальную разделочную доску, которой смогут пользоваться инвалиды.

Уникальная доска Grabby позволяет пользоваться ею с помощью одной руки. Эта кухонная утварь состоит нескольких слоев — мягкой кевларовой ткани, сыпучего наполнителя из переработанного кофе и твердого основания. После появления предмета на доске вакуумный насос откачивает из кофе лишний воздух, и фрукт фиксируется.

Изобретение было создано для инвалидов с одной верхней конечностью, однако круг потенциальных пользователей расширяется.