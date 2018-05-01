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Петербуржцы изобрели уникальную разделочную доску для инвалидов
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    Петербуржцы изобрели уникальную разделочную доску для инвалидов

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    Петербуржцы изобрели уникальную разделочную доску для инвалидов

    Санкт-Петербург, 1 мая. Две петербурженки Надежда Абдуллина и Марина Егорова изобрели уникальную разделочную доску, которой смогут пользоваться инвалиды.

    Уникальная доска Grabby позволяет пользоваться ею с помощью одной руки. Эта кухонная утварь состоит нескольких слоев — мягкой кевларовой ткани, сыпучего наполнителя из переработанного кофе и твердого основания. После появления предмета на доске вакуумный насос откачивает из кофе лишний воздух, и фрукт фиксируется.

    Изобретение было создано для инвалидов с одной верхней конечностью, однако круг потенциальных пользователей расширяется.

    «Это и люди, которые хотят одновременно готовить и разговаривать по телефону, и родители, у которых маленькие дети часто сидят на руках», — отмечает Абдуллина.

     
    Автор: Катерина Тимошенская
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