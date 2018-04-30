Гроза, ливни и ветер: синоптики рассказали о погоде 1 мая в Петербуге

Санкт-Петербург, 30 апреля. Во вторник, 1 мая в Петербурге и Ленобласти ожидается первая гроза. Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра во второй половине дня пройдут ливневые дожди и грозы.

Как стало известно, осадков ночью не ожидается. Дождь возможен утром и днем. Во второй половине будет дуть восточный и юго-восточный ветер. Местами возможна гроза, а в некоторых районах Ленобласти – ливни. Температура воздуха ночью прогреется до 5-7 градусов тепла, а днем до 12 градусов тепла. В области температура достигнет 18 градусов.