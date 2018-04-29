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Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью
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    Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью

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    Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге.

    Матч 28-го тура чемпионата России по футболу, состоявшийся сегодня на стадионе «Санкт-Петербург Арена» между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, завершилась со счетом 0:0.

    Ранее сообщалось о том, что центральный защитник петербургского клуба «Зенит» Бранислав Иванович получил травму во время матча с московским ЦСКА. Также защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что команде необходимо одержать победу над петербургским «Зенитом».

    Автор: Алексей Громов
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