Санкт-Петербург, 29 апреля. Петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сыграли вничью сегодня на стадионе в Санкт-Петербурге.

Матч 28-го тура чемпионата России по футболу, состоявшийся сегодня на стадионе «Санкт-Петербург Арена» между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, завершилась со счетом 0:0.

Ранее сообщалось о том, что центральный защитник петербургского клуба «Зенит» Бранислав Иванович получил травму во время матча с московским ЦСКА. Также защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что команде необходимо одержать победу над петербургским «Зенитом».