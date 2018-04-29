Защитник петербургского «Зенита» Иванович получил травму в матче с ЦСКА

Санкт-Петербург, 29 апреля. Центральный защитник петербургского клуба «Зенит» Бранислав Иванович получил травму во время матча с московским ЦСКА.

В настоящее время на стадионе «Санкт-Петербург Арена» проходит матч между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Центральный защитник сине-бело-голубых Бранислав Иванович получил травму задней поверхности бедра и покинул поле на 15 минуте матча. Вместо него вышел Юрий Жирков.

Ранее сообщалось о том, что защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что команде необходимо одержать победу над петербургским «Зенитом».