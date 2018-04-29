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Петербургский «Зенит»‍ объявил стартовый состав на матч с ЦСКА
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    Петербургский «Зенит»‍ объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

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    Петербургский «Зенит» объявил стартовый состав на матч с ЦСКА

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Стартовые составы футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА на матч 28 тура чемпионата России в Петербурге стали известны.

    Матч межу петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА состоится в воскресенье, 29 апреля, на стадионе «Санкт-Петербург».

    Так, в составе «Зенита» Лодыгин, Смольников, Мевля, Иванович и Кришито, Ерохин, Паредес, Кузяев и Ригони, Дриусси и Заболотный. В запасе — Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Жирков,  Краневиттер, Оздоев, Плетнев и Полоз.

    Стартовый состав ЦСКА выглядит следующим образом: Акинфеев, Василий Березуцкий, Игнашевич, Алексей Березуцкий, Щенников, Фернандес, Бистрович, Кучаев, Головин, Чалов, Муса. Запасные: Помазун, Набабкин, Хосонов, Миланов, Натхо, Жемалетдинов, Витиньо.

    Автор: Ксения Пудовкина
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