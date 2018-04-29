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Коммунальная авария парализовала движение по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге
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    Коммунальная авария парализовала движение по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге

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    Коммунальная авария парализовала движение по Шлиссельбургскому проспекту в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Коммунальная авария произошла сегодня днем в Невском районе Петербурга.

    Как передают очевидцы в социальных сетях, трубу горячего водоснабжения прорвало в воскресенье, 29 апреля, днем на Шлиссельбургском проспекте.

    «На Шлиссельбургском проспекте, 39–1, прорвало трубу горячего водоснабжения», — пишет в соцсети очевидец.

    В настоящее время движение автомобильного и общественного транспорта на участке в районе пересечения с Прибрежной улицей остановлено.

    Ранее сообщалось о том, что дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром на КАД во Всеволожском районе, двое детей пострадали.

    Автор: Алексей Громов
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