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Двое детей пострадали в ДТП на КАД в Петербурге
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    Двое детей пострадали в ДТП на КАД в Петербурге

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    Двое детей пострадали в ДТП на КАД в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром на КАД во Всеволожском районе, двое детей пострадали.

    Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды ГИБДД, автомобильное происшествие произошло на 45 километре КАД во Всеволожском районе: Ford Focus задел Toyota и Citroen.

    Двое детей получили травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали их в медицинское учреждение.

    «Двоих несовершеннолетних пассажиров Ford в удовлетворительном состоянии доставили в медучреждение. Пострадавшие - девочки в возрасте 10 лет и 10 месяцев», — отметили в ведомстве.

    Автор: Алексей Громов
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