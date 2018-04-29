Двое детей пострадали в ДТП на КАД в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Дорожно-транспортное происшествие произошло рано утром на КАД во Всеволожском районе, двое детей пострадали.

Как передает «Петербургский дневник» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды ГИБДД, автомобильное происшествие произошло на 45 километре КАД во Всеволожском районе: Ford Focus задел Toyota и Citroen.

Двое детей получили травмы, сотрудники скорой помощи госпитализировали их в медицинское учреждение.