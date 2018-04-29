Представительство китайского морского регистра откроется в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Представительство китайского классификационного общества откроется в Санкт-Петербурге в 2018 году.

Как передает телеканал «Санкт-Петербург», китайский морской регистр планирует открыть офис в Северной столице в течение текущего года, что поможет в организации содействия в сертификации российского морского оборудования для поставок на рынок КНР.

Также вице-президент CCS Сунь Фэн отметил, что еще одной задачей представительства будет проверка поставляемых в Россию судов и оборудования, а также импортируемой из страны продукции. В настоящее время работы по открытию офиса находятся на подготовительном этапе.