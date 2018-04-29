Три поезда прибудут в Петербург с опозданием из-за остановки пассажирского состава

Санкт-Петербург, 29 апреля. Два «Сапсана» и один пассажирский поезд, которые двигаются в направлении Петербурга, задерживаются из-за проблем с другим составом.

Как передает пресс-служба РЖД, двигающиеся в направлении Северной столицы два высокоскоростных и один пассажирский поезда прибудут в пункт назначения с опоздание из-за остановки другого состава.

Так, произошла остановка пассажирского поезда №76, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, около 09:45 часов утра на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьской железной дороги. Инцидент задержал на 38 минут скоростной поезд №758 Нижний Новгород — Санкт-Петербург, поезд маршрута №760 Москва — Санкт-Петербург прибудет с опозданием на 36 минут; №76 Москва — Санкт-Петербург задержан на 1 час 10 минут.