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Три поезда прибудут в Петербург с опозданием из-за остановки пассажирского состава
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    Три поезда прибудут в Петербург с опозданием из-за остановки пассажирского состава

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    Три поезда прибудут в Петербург с опозданием из-за остановки пассажирского состава

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Два «Сапсана» и один пассажирский поезд, которые двигаются в направлении Петербурга, задерживаются из-за проблем с другим составом.

    Как передает пресс-служба РЖД, двигающиеся в направлении Северной столицы два высокоскоростных и один пассажирский поезда прибудут в пункт назначения с опоздание из-за остановки другого состава.

    Так, произошла остановка пассажирского поезда №76, который направлялся из Москвы в Санкт-Петербург, около 09:45 часов утра на перегоне Подсолнечная — Клин Октябрьской железной дороги. Инцидент задержал на 38 минут скоростной поезд №758 Нижний Новгород — Санкт-Петербург, поезд маршрута №760 Москва — Санкт-Петербург прибудет с опозданием на 36 минут; №76 Москва — Санкт-Петербург задержан на 1 час 10 минут.

    «Октябрьская железная дорога принимает все возможные меры по минимизации времени отставания поездов от графика», — отметили в РЖД.

    Автор: Алексей Громов
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