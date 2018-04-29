Защитник ЦСКА Фернандес поделился ожиданиями от матча с петербургским «Зенитом»

Санкт-Петербург, 29 апреля. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что команде необходимо одержать победу над петербургским «Зенитом».

Марио Фернандес отметил, что московская команда должна не просто не проиграть сопернику из Петербурга, но одержать настоящую и уверенную победу.