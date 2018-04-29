Защитник ЦСКА Фернандес поделился ожиданиями от матча с петербургским «Зенитом»
Санкт-Петербург, 29 апреля. Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил о том, что команде необходимо одержать победу над петербургским «Зенитом».
Марио Фернандес отметил, что московская команда должна не просто не проиграть сопернику из Петербурга, но одержать настоящую и уверенную победу.
«Игра будет очень сложная. Это важный матч. Обе команды борются за самые высокие позиции в чемпионате. Для нас очень важно не просто не проиграть, а одержать победу. Это необходимо с точки зрения борьбы за места на вершине таблицы», – цитирует слова Фернандеса официальный микроблог ЦСКА в Twitter.