Санкт-Петербург, 29 апреля. Аварийные работы парализовали движение автомобильного транспорта на трассе «Кола» в Ленобласти.

Как передает «Водитель Петербурга» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на 40 километре трассы Санкт-Петербург — Мурманск образовалась пробка в 22 километра из-за аварийных дорожных работ, которые ведутся у Ладожского моста.

Так, скорость потока снизилась до 20 километров в час, затор образовался практически от КАД. Автомобилистам рекомендуют выбирать другие пути объезда.

Напомним, около 500 человек примут участие в Пробеге Победы, который пройдет сегодня в Московском районе в Санкт-Петербурге.