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Общество
Многокилометровая пробка сковала трассу «Кола» в Ленобласти
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    Многокилометровая пробка сковала трассу «Кола» в Ленобласти

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    Многокилометровая пробка сковала трассу «Кола» в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Аварийные работы парализовали движение автомобильного транспорта на трассе «Кола» в Ленобласти.

    Как передает «Водитель Петербурга» со ссылкой на данные, полученные в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на 40 километре трассы Санкт-Петербург — Мурманск образовалась пробка в 22 километра из-за аварийных дорожных работ, которые ведутся у Ладожского моста.

    Так, скорость потока снизилась до 20 километров в час, затор образовался практически от КАД. Автомобилистам рекомендуют выбирать другие пути объезда.

    Напомним, около 500 человек примут участие в Пробеге Победы, который пройдет сегодня в Московском районе в Санкт-Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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