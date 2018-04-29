Пробег Победы состоится в Московском районе в Петербурге

Санкт-Петербург, 29 апреля. Около 500 человек примут участие в Пробеге Победы, который пройдет сегодня в Московском районе в Санкт-Петербурге.

Как передают «Невские Новости», движение автомобильного транспорта ограничат на время проведения пробега, который берет старт на стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья на проспекте Космонавтов у дома №47 в воскресенье, 29 апреля, в 12:00 часов. Маршрут построен через улицу Орджоникидзе, проспект Юрия Гагарина и Бассейную улицу.

Так, в Пробеге Победы примут участие 500 человек из Новгородской области, Ставропольского края, Новосибирска и Москвы.