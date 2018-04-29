Меню
Общество
Пробег Победы состоится в Московском районе в Петербурге
Происшествия
Семь человек погибли в результате пожара на фабрике на Тайване
Следующая новость
Загрузка...

    Пробег Победы состоится в Московском районе в Петербурге

    34

    Пробег Победы состоится в Московском районе в Петербурге

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Около 500 человек примут участие в Пробеге Победы, который пройдет сегодня в Московском районе в Санкт-Петербурге.

    Как передают «Невские Новости», движение автомобильного транспорта ограничат на время проведения пробега, который берет старт на стадионе Центра физической культуры, спорта и здоровья на проспекте Космонавтов у дома №47 в воскресенье, 29 апреля, в 12:00 часов. Маршрут построен через улицу Орджоникидзе, проспект Юрия Гагарина и Бассейную улицу.

    Так, в Пробеге Победы примут участие 500 человек из Новгородской области, Ставропольского края, Новосибирска и Москвы.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.