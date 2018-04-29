Новые ограничения движения введут в Петербурге в праздничные дни

Санкт-Петербург, 29 апреля. Автомобилисты не смогут проехать по ряду улиц Санкт-Петербурга, ограничения движения введут на майских праздниках.

Соответствующую информацию передает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» со ссылкой на данные, опубликованные сегодня городской административно-технической инспекцией.

Проезд по Владимирскому проспекту от Колокольной улицы и до Невского проспекта будет ограничен с полуночи 30 апреля и до 23.00 11 мая. Движение будет запрещено по улице Стасовой от улицы Маршала Тухачевского до дома 2 по Стасовой с 30 апреля по 25 мая. С 1 по 25 мая — по четной стороне Адмиральского проезда в створе Морской набережной. Со 2 по 22 мая — по Раздельной улице от проспекта Тореза до улицы Орбели. С 3 по 9 мая – по Ждановской улице от Офицерского переулка до Ждановской набережной.

Также движение автомобильного транспорта будет ограничено по Огородному переулку от улицы Маршала Говорова до улицы Трефолева с 30 апреля по 14 октября. С 30 апреля по 15 сентября — по Можайской улице у дома 49. С 30 апреля по 23 мая — по Кубинской улице от Митрофаньевского путепровода до Краснопутиловской улицы. С 01 мая по 16 мая — по улице Турку от улицы Белы Куна до Бухарестской.