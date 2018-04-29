Санкт-Петербург, 29 апреля. Власти Петербурга планируют разработать два новых туристических маршрута, посвященных 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

Как передает пресс-служба Смольного, программа воспитательного и просветительного характера будет создана, в первую очередь, для школьников и детей.

Так, планируется разработать два новых туристических маршрута, которые будут носить названия «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга» и «Путь Александра Невского».

В рамках первого путешествия можно будет познакомиться с Александро-Невской лаврой, Феодоровским собором, Казанским собором и Спасом на крови. Во время второй экскурсии маршрут будет проходить по проспекту Обуховской обороны и поселку Усть-Ижора.