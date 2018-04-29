Меню
Общество
Новые туристические маршруты разработают в Петербурге к 800-летию Александра Невского
Происшествия
Семь человек погибли в результате пожара на фабрике на Тайване
Следующая новость
Загрузка...

    Новые туристические маршруты разработают в Петербурге к 800-летию Александра Невского

    105

    Новые туристические маршруты разработают в Петербурге к 800-летию Александра Невского

    Санкт-Петербург, 29 апреля. Власти Петербурга планируют разработать два новых туристических маршрута, посвященных 800-летию со дня рождения святого князя Александра Невского.

    Как передает пресс-служба Смольного, программа воспитательного и просветительного характера будет создана, в первую очередь, для школьников и детей.

    Так, планируется разработать два новых туристических маршрута, которые будут носить названия «Александр Невский — небесный покровитель Санкт-Петербурга» и «Путь Александра Невского».

    В рамках первого путешествия можно будет познакомиться с Александро-Невской лаврой, Феодоровским собором, Казанским собором и Спасом на крови. Во время второй экскурсии маршрут будет проходить по проспекту Обуховской обороны и поселку Усть-Ижора.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.