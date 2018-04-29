Cанкт-Петербург, 29 апреля. Должность заместителя главы комитета по благоустройству заняла Оксана Гусева.

Новым заместителем главы по благоустройству стала Оксана Гусева. Соответствующие данные появились после обеда в пятницу, 27 апреля, на сайте ведомства, однако утром этого же дня на посту числился Виктор Шабнов.

Напомним, заместитель председателя комитета по благоустройству Виктор Шабнов отправлен в отставку по причине утраты доверия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ.