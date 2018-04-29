Заслуженный деятель культуры Галина Пахомова скончалась в Петербурге
Санкт-Петербург, 29 апреля. Заслуженный деятель культуры России Галина Пахомова скончалась в Петербурге на 83-м году жизни.
Бывший министр культуры Ленинградской области, заслуженный работник культуры РФ, кандидат исторических наук, депутат совета Ленобласти в трех созывах Галина Пахомова скончалась на 83-м году жизни. В некрологе, опубликованном на сайте комитета по культуре Санкт-Петербурга, отмечается:
«Многие из ведущих деятелей искусства и руководители творческих организаций с огромной благодарностью вспоминали годы ее работы во властных и партийных структурах, ибо Галина Семеновна тем и отличалась от многих партийных чиновников, что понимала суть и специфику художественной сферы, всегда стремилась по возможности помочь людям искусства, поддержать их начинания и идеи».