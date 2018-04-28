Петербург задыхается от помойки: ошибка Жигилея помешала засыпать свалку

Петербург, 28 апреля. Жители северных районов Петербурга продолжают жаловаться на неприятный запах со свалки «Новоселка», которая была законсервирована, но не засыпана грунтом.

Как сообщает издание «Невские новости», причиной сложившейся ситуации стала бюрократическая ошибка, допущенная департаментом Росприроднадзора в Северо-Западном федеральном округе.

Строительная компания «Сегмент», которая вырыла котлован в центре Петербурга, предложила использовать высвободившийся грунт для того, чтобы засыпать свалку. Однако при проверке выяснилось, что земля «Сегмента» относится к грунту четвертого класса, который не подходит к лицензии Росприроднадзора, хотя раньше свалка принимала отходы всех классов, включая самые опасные.

По информации НВ, во время выдачи лицензии один из сотрудников Росприроднадзора совершил грубую ошибку, а руководитель департамента ведомства в СЗФО Олег Жигилей подписал документ. В результате получилось, что лицензия позволяет хранить на полигоне в открытом виде опасные отходы первого класса, но при этом запрещает засыпать их безопасным грунтом четвертого класса.