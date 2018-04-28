Меню
Общество
Петербург задыхается от помойки: ошибка Жигилея помешала засыпать свалку
Политика
США выдвинули ультиматум Евросоюзу и Канаде
Следующая новость
Загрузка...

    Петербург задыхается от помойки: ошибка Жигилея помешала засыпать свалку

    124

    Петербург задыхается от помойки: ошибка Жигилея помешала засыпать свалку

    Петербург, 28 апреля. Жители северных районов Петербурга продолжают жаловаться на неприятный запах со свалки «Новоселка», которая была законсервирована, но не засыпана грунтом.

    Как сообщает издание «Невские новости», причиной сложившейся ситуации стала бюрократическая ошибка, допущенная департаментом Росприроднадзора в Северо-Западном федеральном округе.

    Строительная компания «Сегмент», которая вырыла котлован в центре Петербурга, предложила использовать высвободившийся грунт для того, чтобы засыпать свалку. Однако при проверке выяснилось, что земля «Сегмента» относится к грунту четвертого класса, который не подходит к лицензии Росприроднадзора, хотя раньше свалка принимала отходы всех классов, включая самые опасные.

    По информации НВ, во время выдачи лицензии один из сотрудников Росприроднадзора совершил грубую ошибку, а руководитель департамента ведомства в СЗФО Олег Жигилей подписал документ.  В результате получилось, что лицензия позволяет хранить на полигоне в открытом виде опасные отходы первого класса, но при этом запрещает засыпать их безопасным грунтом четвертого класса.

    Автор: Антон Соколов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.