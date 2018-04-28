Метро Петербурга будет работать круглосуточно в «Ночь музеев»

Санкт-Петербург, 28 апреля. Петербургский метрополитен будет работать круглосуточно в день проведения акции «Ночь музеев».

Метро в ночь с 19 на 20 мая будет работать круглосуточно из-за акции «Ночь музеев», которая пройдет по всей стране в двенадцатый раз. Также дополнительные автобусы будут двигаться между учреждениями, которые примут участие в акции, с 23:00 часов вечера.

Отметим, что в мероприятии примут участие более 110 музеев и библиотек, половина из которых будет работать с 18:00 до 23:00 часов вечера.

Напомним, глава ветеринарии Петербурга Юрий Андреев обратился к губернатору с предложением подготовить поручения о создании проекта декларации обращения с животными в Петербурге с использованием гуманных методов.