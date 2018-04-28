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Общество
Участок ЗСД в Петербурге закроют для бегунов и велосипедистов
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    Участок ЗСД в Петербурге закроют для бегунов и велосипедистов

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    Участок ЗСД в Петербурге закроют для бегунов и велосипедистов

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Движение автомобильного транспорта будет запрещено на центральном участке ЗСД в начале июне из-за марафона и велопробега.

    Как передает «78.ru» со ссылкой на организаторов, 2 июня будет закрыт участок ЗСД ввиду проведения марафона и велопробега.

    «Забег и велопробег задуман не только как спортивное событие, но и как арт-перформанс. Яркие элементы одежды, декорированные велосипеды, красочные футболки на участниках помогут создать эффект цветной волны, которая пронесется по центральному участку ЗСД», — сообщили организаторы.

    Отметим, что фестиваль начнется в 14:00 часа дня от дома №42 на Богатырском проспекте.

    Автор: Алексей Громов
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