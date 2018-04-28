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Самолет времен Великой Отечественной войны откопали на стройке в Петербурге
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    Самолет времен Великой Отечественной войны откопали на стройке в Петербурге

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    Самолет времен Великой Отечественной войны откопали на стройке в Петербурге

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Части самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили в центре Санкт-Петербурга.

    Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, фрагменты фюзеляжа старинного самолета времен Великой Отечественной войны откопали во время проведения строительных работ, проводимых на территории «Ленэкспо».

    По предварительным данным специалистов, воздушное судно входило в состав Балтийского флота и принимало участие в обороне Ленинграда. Планируется, что самолет отправят на реконструкцию после того, как будет произведена очистка территории от возможных взрывоопасных предметов на борту самолета и установлена его история.

    Автор: Алексей Громов
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