Самолет времен Великой Отечественной войны откопали на стройке в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 апреля. Части самолета времен Великой Отечественной войны обнаружили в центре Санкт-Петербурга.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, фрагменты фюзеляжа старинного самолета времен Великой Отечественной войны откопали во время проведения строительных работ, проводимых на территории «Ленэкспо».

По предварительным данным специалистов, воздушное судно входило в состав Балтийского флота и принимало участие в обороне Ленинграда. Планируется, что самолет отправят на реконструкцию после того, как будет произведена очистка территории от возможных взрывоопасных предметов на борту самолета и установлена его история.