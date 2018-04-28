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Власти Петербурга обещают очистить улицы от пыли к 8 мая
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    Власти Петербурга обещают очистить улицы от пыли к 8 мая

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    Власти Петербурга обещают очистить улицы от пыли к 8 мая

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Чиновники Петербурга пообещали избавить жителей и гостей города от уличной пыли перед Днем Победы.

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко на заседании правительства обратил внимание чиновников на достаточно большое количество пыли на улицах города. Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский сообщил, что город будет очищен от пыли к 8 мая.

    «По-прежнему много пыли в городе. Зря мы что ли пылесосы приобретали»,  — цитируют «Невские Новости» Полтавченко.

    Напомним, глава ветеринарии Петербурга Юрий Андреев обратился к губернатору с предложением подготовить поручения о создании проекта декларации обращения с животными в Петербурге с использованием гуманных методов.

     

    Автор: Алексей Громов
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