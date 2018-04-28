В Петербурге разработали декларацию по гуманному обращению с животными

Санкт-Петербург, 28 апреля. Глава ветеринарии Петербурга Юрий Андреев обратился к губернатору с предложением подготовить поручения о создании проекта декларации обращения с животными в Петербурге с использованием гуманных методов.

«Формирование гуманного и этичного отношения к животным, сознательного отношения граждан к существующим проблемам животных, что окажет благотворное влияние на воспитание подрастающего поколения и моральный климат общества», — обратился к губернатору Андреев.

Один из инициаторов декларации — вице-губернатор по социальным вопросам Анна Митянина, она пояснила Полтавченко, что в настоящее время хоть и нет предметов правового регулирования, денег дополнительных не требуется, да и ситуация в городе стабильная.

«Эти принципы необходимы, раз мы по праву считаемся культурной столицей, то мы должны говорить об общих принципах по отношению к животным. Воспитывать ответственное отношение владельцев животных», — пояснила свою позицию Митянина, уточнив, что большая часть нападений животных на людей, которые были зафиксированы в прошлом году, были совершены домашними питомцами. — «Я считаю возможным предложить сформулировать общие принципы и правила по отношению к домашним животным и объединить их в декларацию».

Выслушав предложение, губернатор высказал и свою точку зрения, уточнив, что тема серьезная и важная, но она не должна решаться только им.