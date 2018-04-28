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Замглавы комитета по благоустройству в Петербурге уволили из-за утраты доверия
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    Замглавы комитета по благоустройству в Петербурге уволили из-за утраты доверия

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    Замглавы комитета по благоустройству в Петербурге уволили из-за утраты доверия

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Заместителя председателя комитета по благоустройству в Санкт-Петербурге отправили в отставку.

    Заместитель председателя комитета по благоустройству Виктор Шабнов отправлен в отставку по причине утраты доверия. Соответствующая информация появилась на официальном сайте единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ.

    Также, согласно опубликованным данным, в отставку отправлена специалист первой категории отдела организации пассажирских перевозок комитета по транспорту Дина Журавлева.

    Ранее сообщалось о том, что глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пригрозил чиновникам увольнением за ложные заявки на ремонт объектов.

    Автор: Алексей Громов
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