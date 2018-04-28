Репетиции парада Победы в Петербурге перенесли на поздний вечер

Санкт-Петербург, 28 апреля. Репетиции парада Победы перенесли с десяти часов утра на десять часов вечера на Дворцовой площади в Петербурге.

Как передает пресс-служба Западного военного округа, репетицию парада Победы перенесли на десять часов вечера по просьбам горожан, которые в шесть часов вечера возвращаются домой и оказываются в больших пробках.

Так, репетиции, которые запланирован на 30 апреля, 2 и 4 мая, пройдут в период с 22:00 часов до позднего вечера. Однако генеральный прогон пройдет 7 мая в десять часов утра.

Напомним, движение автомобильного и общественного транспорта по участку Невского проспекта будет запрещено из-за проведения ремонтных работ.