Энергоблок плавучей АЭС покидает Петербург и отправляется в Мурманск

Санкт-Петербург, 28 апреля. Буксировка энергоблока для плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» из Петербурга в Мурманск началась в субботу, 28 апреля. Буксировка энергоблока к базе займет от 18 до 20 суток.

«Академик Ломоносов» является уникальным проектом, который разработан государственной корпорацией «Росатом», ОАО «Балтийский завод» и ОАО «Малая энергетика». Плавучая атомная теплоэлектростанция полностью обеспечит потребности в энергетики районов Чукотки уже в ближайший год.

Специалисты завершили этап сооружения плавучего энергоблока на «Балтийском заводе», а сейчас его отбуксируют в Мурманск на базу «Атомфлота». На мурманской базе планируют провести швартовые испытания, физические и энергетические пуски и загрузить топливо. После этого блок отправится в Певек и уже там, на месте своей постоянной дислокации, будет подключен к береговой инфраструктуре.

Строительство подобных плавучих атомных станций для России стратегически важный проект. Таким образом, в ближайшее время будет полностью решена проблема с поставкой энергии в труднодоступные районы страны и в первую очередь в районы Крайнего Севера. Учитывая, что в традиционной энергетике почти половина затрат уходит на доставку топлива на станцию, энергетическая установка ПАТЭС будет в несколько раз эффективнее. Отметим, что ядерное топливо имеет небольшие размеры и вес. Такое топливо служит около пяти лет и не требует дополнительных поставок. Тем самым снижаются затраты на выработку электроэнергии — главного фактора для развития любого производства. Планируется, что после «Академика Ломоносова» следующий подобный проект будет базироваться на Камчатке.