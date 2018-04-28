Полтавченко пригрозил увольнением главе комитета по природопользованию

Санкт-Петербург, 28 апреля. Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко пригрозил чиновникам увольнением за ложные заявки на ремонт объектов.

Георгий Полтавченко заявил, что будет увольнять сотрудников городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности в случае предоставления ложных заявок на ремонт городских объектов. Соответствующую информацию передает «Интерфакс».

«Мы совсем недавно одного из крупных начальников попросили очистить наши ряды по причине утраты доверия. Разберитесь, кто вас надоумил такие документы писать. Или могут у вас такие последствия быть», — обратился Полтавченко к председателю комитета Григорьеву.