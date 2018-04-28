Полтавченко потребовал от чиновников прекратить «вакханалию с пищевыми фестивалями»

Санкт-Петербург, 28 апреля. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в городе необходимо прекратить «вакханалию с пищевыми фестивалями».

С таким требованием он обратился к председателю комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгизу Качаеву, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Когда вы у нас закончите вакханалию с этими ярмарками, всякими фестивалями», — задался вопросом губернатор.

Качаев отрапортовал, что ни его вины, ни вины подведомственного комитета в этой ситуации нет, намекнув, что культурно-массовыми мероприятиями занимаются в других кабинетах Смольного.

«О каких-таких культурно-массовых мероприятиях вы говорите, если там торгуют колбасой и овощами. Коллеги, давайте заканчивать эту ерунду. Это чистой воды профанация самого понятия фестиваля и культурно-массовых мероприятий», — подчеркнул Полтавченко.

Губернатор Петербурга предупредил, что, если он узнает, что в каком-то районе проводится такого рода «балаган», будут приниматься соответствующие кадровые решения.

Полтавченко поручил отработать механизм работы, в том числе и с правоохранительными органами.

«Работа не ведется. Только когда, извините за выражение, волшебный пинок не дашь, вы не делаете. А когда бежите, то хватаете каких-то бабушек торгующих огурцами и соленьями на поездах дальнего следования. Сколько можно», — поинтересовался губернатор.

В этот момент участие в обсуждении решил принять вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. По его словам, ранее была собрана рабочая группа, но из-за отсутствия системной работы с районными администрациями работа идет «из рук вон плохо».

«Более того в отчетах есть явные неточности, а если прямо говорить — липа. Может быть хватит, коллеги, — обратился Говорунов к главам районов Петербурга.

Он отметил, что с приходом весны «это позорное явление опять начнет развиваться».

Тяжело вздохнув, Полтавченко также обратился к главам районов, которых попросил «посерьезнее относиться к исполнению непосредственных обязанностей».