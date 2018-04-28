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Полтавченко потребовал от чиновников прекратить «вакханалию с пищевыми фестивалями»
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    Полтавченко потребовал от чиновников прекратить «вакханалию с пищевыми фестивалями»

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    Полтавченко потребовал от чиновников прекратить «вакханалию с пищевыми фестивалями»

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что в городе необходимо прекратить «вакханалию с пищевыми фестивалями».

    С таким требованием он обратился к председателю комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Петербурга Эльгизу Качаеву, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    «Когда вы у нас закончите вакханалию с этими ярмарками, всякими фестивалями», — задался  вопросом губернатор. 

    Качаев отрапортовал, что ни его вины, ни вины подведомственного комитета в этой ситуации нет, намекнув, что культурно-массовыми мероприятиями занимаются в других кабинетах Смольного.

    «О каких-таких  культурно-массовых мероприятиях вы говорите, если там торгуют колбасой и овощами. Коллеги, давайте заканчивать эту ерунду. Это чистой воды профанация самого понятия фестиваля и культурно-массовых мероприятий», — подчеркнул Полтавченко. 

    Губернатор Петербурга предупредил, что, если он узнает, что в каком-то районе проводится такого рода «балаган», будут приниматься соответствующие кадровые решения.

    Полтавченко поручил отработать механизм работы, в том числе и с правоохранительными органами. 

    «Работа не ведется. Только когда, извините за выражение, волшебный пинок не дашь, вы не делаете. А когда бежите, то хватаете каких-то бабушек торгующих огурцами и соленьями на поездах дальнего следования. Сколько можно», — поинтересовался  губернатор.

    В этот момент участие в обсуждении решил принять вице-губернатор Петербурга Александр Говорунов. По его словам, ранее была собрана рабочая группа, но из-за отсутствия системной работы с районными администрациями работа идет «из рук вон плохо». 

    «Более того в отчетах есть явные неточности, а если прямо говорить — липа. Может быть хватит, коллеги, — обратился Говорунов к главам районов Петербурга. 

    Он отметил, что с приходом весны «это позорное явление опять начнет развиваться».  

    Тяжело вздохнув, Полтавченко также обратился к главам районов, которых попросил «посерьезнее относиться к исполнению непосредственных обязанностей».

    «Хватит ерундой заниматься, наводите порядок. Ваша деятельность будет одним из критериев в оценке вашей работы», — подытожил градоначальник.

    Автор: Федор Веснин
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