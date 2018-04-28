Петербург стал чище и зеленее: власти отчитались о проделанной за год работе по благоустройству

Санкт-Петербург, 28 апреля. Комитет по благоустройству Петербурга отчитался перед правительством города о своей работе в 2017 году. Согласно докладу председателя комитета Владимира Рублевского, все запланированные работы были выполнены в срок.

Так, в прошлом году в Петербурге было высажено более 9 тысяч молодых деревьев, 159 тысяч кустарников и более 7 миллионов 770 тысяч цветов. Помимо этого, городские садовники отремонтировали газоны на площади в 100 гектаров, на площади в 33 гектара был выполнен ремонт дорожек.

«В 2017 год стал годом значительных преобразований городских зеленых объектов, — отчитался Рублевский. — Завершился капитальный ремонт сквера на Красной улице в Колпино. Начался капитальный ремонт второй очереди Муринского парка. На первом этапе обустроена дренажная система, сделаны газоны, дорожки, создана лыжероллерная трасса, высажены почти 90 деревьев».

Также был начат капитальный ремонт Летнего сада в Кронштадте. Сейчас уже завершены работы по ремонту грота и большой гранитной лестницы, обустроены газоны, проведено лечение почти 400 исторических деревьев.

«Впервые за многие годы город начал строить новый парк — экопарк на Яхтенной улице в Приморском районе. Подрядчик уже провел инженерную подготовку территории, работы продолжатся в текущем и в 2019 годах, —пояснил докладчик. — Также начато строительство второго крупного парка на Софийской улице во Фрунзенском районе».

Помимо этого, в прошлом году начато проектирование капитального ремонта одного из крупнейших парков на юго-западе города — Полежевского. Кроме этого, также готовится проект капремонта сада у Ивановского карьера в Невском районе.

Необычный зеленый объект — ландшафтный парк «Парад садов», который благоустроен в 2017 году юго-восточнее пересечения Петербургского и Пулковского шоссе. На территории в 122 тысячи квадратных метров созданы искусственные холмы, обустроены цветники, высажены кустарники.

По словам докладчика, такого значительного объема работ по воссозданию и строительству новых парков в Петербурге за последние годы не было.

Одним из достижений комитета в прошлом году было закрытие мусорного полигона «Новоселки».

«С апреля 2017 года началась подготовка к рекультивация объекта. На всех четырех картах полигона сформулированы откосы, идет работа по выравниванию тела террикона. Для этого используется песок и грунт», — отметив Рублевский, указав на то, что в рамках месячника по благоустройству рядом с закрытым полигоном были высажены 500 деревьев.

Мусорную проблему председатель комитета готовится решить с помощью запуска завода по переработке отходов. Он заверил губернатора, что к концу года завод будет загружен по-максимому.

Что же касается санитарной очистки города, то в прошлом году было отловлено 1275 бездомных собак, 2170 стерилизовали или кастрировали, чипировали и отпустили на свободу. Свыше 78 тысяч городских животных было привито от бешенства.

На вопрос из зала глава комитета не смог дать ясный ответ на то, какая работа идет по приучению граждан к раздельному сбору мусора и как Петербург оснащен необходимыми конструкциями.

«Программа ведется, у нас есть общественные организации, которые активно занимаются оповещением горожан о раздельном сборе мусора», — пояснил Рублевский.

Еще один острый вопрос, касающийся пыли и песка, заполонивших улицы Северной столицы, задал сам губернатор. Обеспокоенный сложившейся ситуации он напомнил докладчику, что не так давно город приобрел для комитета дополнительную технику, которая должна быть немедленно привлечена к работе по уборке улиц.