Санкт-Петербург, 28 апреля. Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил награды руководителям исполнительных органов госвласти.

Заседание правительства прошло в субботу, 28 апреля, передает «Петербургский дневник». Губернатор Георгий Полтавченко на заседании вручил государственные награды и поощрения руководителям исполнительных органов власти.

Так, председатель комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина получила Благодарственное письмо президента РФ за подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который прошел в 2017 году в Сочи.



Также были награждены председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев и председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев.