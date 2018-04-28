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Общество
Полтавченко вручил госнаграды чиновникам Петербурга
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    Полтавченко вручил госнаграды чиновникам Петербурга

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    Полтавченко вручил госнаграды чиновникам Петербурга

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вручил награды руководителям исполнительных органов госвласти.

    Заседание правительства прошло в субботу, 28 апреля, передает «Петербургский дневник». Губернатор Георгий Полтавченко на заседании вручил государственные награды и поощрения руководителям исполнительных органов власти.

    Так, председатель комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Рената Абдулина получила Благодарственное письмо президента РФ за подготовку и проведение Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который прошел в 2017 году в Сочи.

    Также были награждены председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев и председатель комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Серезлеев.

    Автор: Ксения Пудовкина
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