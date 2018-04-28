Санкт-Петербург, 28 апреля. Атомный подводный ракетоносец проекта 949А «Антей», «убийца авианосцев», станет новым участником главного военно-морского парада в Петербурге.

Как передает ТАСС со ссылкой на слова источника в оборонно-промышленном комплексе, атомный подводный ракетоносец проекта 949А «Антей» станет участником главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге.

«В параде на День Военно-морского флота в Петербурге планируется участие одного из «Антеев» (подлодка 949А) Северного флота, а также ракетного крейсера «Маршал Устинов», — сообщил собеседник ТАСС.

Так, в главном военно-морском параде примут участие подлодка 949А, ракетный крейсер «Маршал Устинов», фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров». Однако официального подтверждения к настоящему моменту не поступало.