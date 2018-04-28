Санкт-Петербург, 28 апреля. Более двух миллиардов рублей выделили в 2018 году на организацию летнего отдыха детей. Об этом сообщили вице-губернатору Петербурга Владимиру Кириллову.

Школьники смогут отправиться отдыхать на 54 загородных базы и 164 лагеря дневного пребывания, передает телеканал «Санкт-Петербург». Все базы отдыха будут внесены в специальный реестр на сайте комитета по образованию.

Так, школьников отправят в лагеря Санкт-Петербурга, Ленинградской области, на побережье Черного моря и Азовское море. На отдых детей в текущем году выделили почти 2,3 миллиарда рублей. Отметим, что власти города предоставит 150 тысяч бесплатных путевок, в том числе, их получат дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.