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Смольный предоставит 150 тысяч бесплатных путевок для детей в лагеря Петербурга и Крыма
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    Смольный предоставит 150 тысяч бесплатных путевок для детей в лагеря Петербурга и Крыма

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    Смольный предоставит 150 тысяч бесплатных путевок для детей в лагеря Петербурга и Крыма

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Более двух миллиардов рублей выделили в 2018 году на организацию летнего отдыха детей. Об этом сообщили вице-губернатору Петербурга Владимиру Кириллову.

    Школьники смогут отправиться отдыхать на 54 загородных базы и 164 лагеря дневного пребывания, передает телеканал «Санкт-Петербург». Все базы отдыха будут внесены в специальный реестр на сайте комитета по образованию.

    Так, школьников отправят в лагеря Санкт-Петербурга, Ленинградской области, на побережье Черного моря и Азовское море. На отдых детей в текущем году выделили почти 2,3 миллиарда рублей. Отметим, что власти города предоставит 150 тысяч бесплатных путевок, в том числе, их получат дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. 

    Автор: Алексей Громов
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