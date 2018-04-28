Самыми высокооплачиваемыми бюджетниками в Петербурге стали врачи и учителя

Санкт-Петербург, 28 апреля. В правительстве Петербурга подвели итоги по выполнению поручений, содержащихся в майских указах президента России от 2012 года.

За шесть лет заработная плата практически по всем категориям работников бюджетной сферы выросла в полтора-два раза. Об это сообщил председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Иван Филиппов. Отмечается, что самые высокие зарплаты в медицине и образовании.

«На протяжении 2017 года по всем категориям работников наблюдается устойчивый рост заработной платы: в частности, максимальный рост показала заработная плата младшего медицинского персонала — она составила 36,3 тысячи рублей и увеличилась на 21% по сравнению с 2016 годом. Заработная плата врачей выросла в 2017 году на 17,8% и достигла уровня 84 тысячи рублей. Увеличилась заработная плата социальных работников на 10,6%, превысив плановые значения 2017 года на 8,5% и составила 40,2 тысячи рублей», — подчеркнул Филиппов.

Согласно итогам за прошлый год показатели по педагогам общего, дошкольного, дополнительного образования, по сотрудникам учреждений культуры, специалистам производственного обучения, среднему медицинскому персоналу и фармацевтам, превысили целевые данные, которые установлены в текущем году.

Стоит отметить, что средняя заработная плата по Петербургу составляет более 54 тысяч рублей.